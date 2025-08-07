ФАС может оштрафовать МТС Банк за ненадлежащую рекламу

Банк рекламировал кешбэк в размере 50%, но не рассказал все условия акции.

ФАС признала ненадлежащей рекламу МТС Банка, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

В радиорекламе была привлекательная информация о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка.

Но сведений о других важных условиях акции и получении бонусов в ролике не было:

участвовать в программе могли только новые клиенты сервиса МТС Инвестиции, и те, кто открыл брокерский счет менее шести месяцев назад ;

на каждом этапе акции давали кешбэк в размере 50%, но не более 500 ₽ в месяц.

Эти действия МТС Банка могли ввести потребителей в заблуждение, посчитала ФАС.

«Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения», — говорится в сообщении.

Теперь МТС Банку грозит административный штраф по ст. 14.3 КоАП.