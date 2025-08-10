Самозанятый при переходе на ИП не платит взносы полностью

Фиксированные страховые взносы (за себя) индивидуальный предприниматель платит только за расчетный период.

Ситуация: самозанятый перешел на ИП в июле 2025 года. Его вопрос в телеграм-чате ФНС: страховые взносы ИП за себя снимутся в январе полной суммой за год или только половина?

Специалисты ведомства пояснили, что взносы за расчетный период 2025 год исчисляются пропорционально — с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД по 31.12.2025.