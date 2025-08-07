👶 Миронов предложил помогать молодым родителям с ипотекой

Депутат Сергей Миронов заявил, что при рождении детей семьям, особенно многодетным, можно помогать с ипотекой. По его мнению, погашение может быть постепенным: за первого ребенка спишут 500 тысяч рублей, за второго — 600, за третьего — 700.

«Для молодых многодетных семей ставку надо вообще обнулять, давать им беспроцентные жилищные ссуды. Мы также выступаем за постепенное погашение ипотеки, начиная уже с первого ребенка», — отметил Миронов.

Он уверен, что это будет не менее эффективными, чем снижение ставки, и поможет увеличить рождаемость в полтора раза.