Просрочка по кредитам малого бизнеса выросла до рекордных 767 млрд рублей

К концу 2025 года объем просрочек может вырасти еще на 10-12%, если банки не начнут снижать ставки по кредитам.

За год просрочка малого и среднего бизнеса по кредитам увеличилась на 14% — до 767 млрд рублей. Это рекорд как минимум с 2021 года (более ранних данных нет).

С января по май 2025 года МСП получили кредиты на 6 трлн рублей, что на четверть меньше, чем годом ранее. Общий долг стал больше на 9%, увеличившись до 16 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Регулятор считает, что уровень просрочки среди малого и среднего бизнеса остается приемлемым. Показатель нужно сравнивать с долей просрочки в структуре всех обязательств, а не с данными за прошлые годы. Например, с начала 2025 года просрочка начала расти с исторического минимума и к 1 июля составила 5%.

Общий объем долгов вырос меньше из-за того, что высокие ставки притормозили спрос на кредиты, а банки ужесточили условия предоставления новых займов.

Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев считает, что главная причина роста просрочки — высокая ключевая ставка. Даже после ее снижения до 18% годовых, банки продолжат прибавлять к ней проценты. В результате заемщики должны платить 23-25% годовых. Тяжелее всего тем, кто получил кредит под 10-15%, а вынужден платить по ставке 25-30%.

Еще к причинам относят: снижение потребительского спроса, удорожание сырья и логистики, индексацию налогов, повышение МРОТ и арендных платежей.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что если ставки останутся на том же уровне, то к концу 2025 года объем просрочек превысит 850-880 млрд рублей.