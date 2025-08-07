С 1 сентября 2025 года в Москве водители смогут пользоваться каршерингом только после идентификации через mos.ru

Если пользователь каршеринга не пройдет верификацию с применением Mos ID, ему ограничат доступ к аренде автомобилей.

С 1 сентября 2025 года все пользователи каршеринга должны пройти обязательную верификацию на портале mos.ru — с применением Mos ID. Это поможет быстро выявить нарушителей при ДТП или чрезвычайной ситуации, оперативно установить личность водителя, а также ограничить доступ к сервису аренды авто.

Для верификации нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Кроме того, пользователи получат доступ к 450 услугам и сервисам — от записи к врачу до оформления субсидий. Если авторизацию не пройти, доступ к сервисам каршеринга ограничат.

«Чтобы сделать этот сервис еще безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID. Она уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов и показала высокую эффективность — аварийность с начала этого сезона снизилась на 60 процентов», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в день пользователи каршеринга совершают больше 150 тыс. поездок. Москва на первом месте в мире по числу автомобилей в сервисах каршеринга: в парке больше 40 тыс. машин. Средний возраст транспортных средств — 1,5 года. На один автомобиль приходится 5-6 поездок в сутки.