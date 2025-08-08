Появилась карта с бесплатными точками доступа Wi-Fi

Из-за сбоев в работе мобильного интернета для пользователей сделали сервис, который поможет найти бесплатный Wi-Fi в городе. Он охватывает РФ и СНГ.

Компания WiFly запустила карту с бесплатными точками доступа Wi-Fi в городах России и стран СНГ. Сервис поможет оставаться на связи, если вдруг перестал работать мобильный интернет.

На интерактивной карте отметили беспроводные точки доступа в интернет, расположенные в кафе, ресторанах, ТЦ, АЗС, фитнес-клубах, библиотеках и других общественных местах. Об этом пишет «Газета.Ru».

Поисковик позволяет не только найти бесплатный Wi-Fi, но и проложить до него маршрут с указанием расстояния и времени пути.

Сейчас сервис доступен только в виде сайта, но разработчики уже готовят мобильные приложения с офлайн-картами.