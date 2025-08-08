👥 Штрафы за тонировку могут отменить

7 августа 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку автомобильных стекол.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают отменить административную ответственность за установку тонированных стекол на транспортных средствах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Из ст. 12.5 КоАП предлагают исключить ч. 3.1, которая устанавливает штраф 500 руб. за тонированные стекла.

«Тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, поскольку тонировка уменьшает воздействие ультрафиолетовых лучей, что защищает водителя и пассажиров от вредного солнечного излучения и помогает сохранять более низкую температуру в салоне автомобиля, что особенно важно в жарких климатических условиях, как в южных субъектах России», — написали депутаты в пояснительной записке.

Кроме того, тонированные стекла защищают от краж и угонов, так как преступникам труднее разглядеть ценные вещи внутри автомобиля, добавили авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.