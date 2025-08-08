💅 Салон красоты с медицинской лицензией – это не медицинская организация

Получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за косметологические услуги не получится.

Социальный вычет можно получить за лечение и медицинские услуги, но услуги салона красоты к ним не относятся, отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Перечень услуг, за оплату которых можно получить вычет, определен постановлением Правительства от 08.04.2020 № 458. В этом списке нет услуг салонов красоты.

Кроме того, салон красоты – это не медицинская организация, несмотря на наличие лицензии.

Медицинской организацией считается юрлицо любой организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.