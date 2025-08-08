💅 Салон красоты с медицинской лицензией – это не медицинская организация
Социальный вычет можно получить за лечение и медицинские услуги, но услуги салона красоты к ним не относятся, отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Перечень услуг, за оплату которых можно получить вычет, определен постановлением Правительства от 08.04.2020 № 458. В этом списке нет услуг салонов красоты.
Кроме того, салон красоты – это не медицинская организация, несмотря на наличие лицензии.
Медицинской организацией считается юрлицо любой организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии.
