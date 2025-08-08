👦 Минцифры предлагает ввести детские сим-карты

По детским сим-картам родители будут настраивать фильтрацию трафика, и по ним нельзя будет авторизоваться в соцсетях с возрастными ограничениями.

Глава Минцифры предложил запустить отдельные sim-карты для детей до 14 лет. Для них по запросу родителей операторы будут предоставлять особый пакет услуг.

«Минцифры предлагает ввести отдельные детские sim-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. По ним также будет обеспечиваться блокировка доступа в социальные сети, в которых есть возрастные ограничения», — сказал Шадаев.

Родители будут специально оформлять такие симки на детей, и там сразу будет набор определенных безопасных ограничений, пояснил министр.

Он добавил, что родители могут не хотеть заводить такие sim-карты. Но операторов обяжут предоставлять такую услугу.

Это будет реализовано в виде закона. А родители будут вправе решать, нужны им такие sim-карты или нет, уточнил Шадаев.