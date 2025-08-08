Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости с 1 сентября и до Нового года

Расходы семей на питание в 2025 году выросли на 10-15%. Сейчас цены стабилизировались, поэтому их предлагается зафиксировать на низшей точке инфляции.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает заморозить цены на продукты первой необходимости с 1 сентября 2025 и до Нового года.

«Траты российской семьи на питание за год выросли на 10-15% процентов. Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится. Я предлагаю на низшей точке инфляции, а именно с 1 сентября и до Нового года цены на самые востребованные продтовары», — пояснил депутат.

По его словам, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) тоже рекомендовал на три-четыре месяца зафиксировать цены на продукты первой необходимости.

«Под заморозку цен, согласно предложению аналитиков, должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты», — уточнил парламентарий.

Для заморозки цен нужен целый комплекс мер, добавил Миронов. Следует снизить пошлины на ряд товаров, дать налоговые преференции, перейти на прямые поставки с полей, заключить долгосрочные соглашения между аграриями и ретейлом, поддержать сельхозпроизводителей, и все это под контролем государства.

В этом случае шаг будет выгоден и бизнесу, уверен депутат.