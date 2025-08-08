Онлайн-торговля за шесть месяцев 2025 года выросла на 36%

Рынок интернет-торговли вырос на 36% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

В первом полугодии объем торговли в интернете составил 5,3 трлн рублей. Это на 36% больше, чем в том же периоде 2024 года.

Большинство всех интернет-покупок (97%) приходится на российские торговые площадки. Доля e-commerce в розничной торговле выросла с 15,2% до 22,4%. Об этом сказано в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Самые большие объемы онлайн-продаж в Москве (17,2% от рынка), Московской области (7,9%), Санкт-Петербурге (6,2%), в Краснодарском крае (4,7%), а также в Ростовской и Свердловской областях (по 2,8%).

Чаще всего покупатели заказывают продукты питания, одежду и обувь, цифровые товары и продукцию для здоровья и красоты.