В России запустят эксперимент по маркировке оборудования и запчастей к нему

Минпормторг предлагает провести пилот с 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года.

Минпромторг хочет запустить с 1 ноября 2025 года эксперимент по маркировке промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов.

«С 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года в РФ планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, и запасных частей», — цитируют сообщение ведомства «РИА Новости».

Проект разработан ведомством для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции.