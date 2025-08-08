В России запустят эксперимент по маркировке оборудования и запчастей к нему
Минпормторг предлагает провести пилот с 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года.
Минпромторг хочет запустить с 1 ноября 2025 года эксперимент по маркировке промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов.
«С 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года в РФ планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, и запасных частей», — цитируют сообщение ведомства «РИА Новости».
Проект разработан ведомством для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
