Число дел о банкротстве выросло на 15% за 2024 год

Больше 92% банкротных дел инициируют физлица, причем сумма долга превышает 3 млн рублей только в 9,3% случаев.

В 2024 году арбитражные суды приняли свыше 533 тыс. заявлений о банкротстве, это на 15% больше показателя 2023 года. Однако темпы роста замедлились: для сравнения, в 2023 году число дел увеличилось на 31,2%.

В 92,4% дел должниками были физлица, и только в 9,3% случаев сумма долга превысила 3 млн рублей. В отношении компаний-должников завели 6,8% дел о несостоятельности, а в отношении ИП — 0,8%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Судебного департамента Верховного суда.

Чаще всего дела о банкротстве начинают физлица без статуса ИП (83,9% случаев): число таких дел выросло с 347,7 тыс. в 2023 году до 423,1 тыс. в 2024-м.

Старший юрист адвокатского бюро BGMP Павел Маркин считает, что на статистику повлияла агрессивная реклама «раздолжнителей», которые обещают освободить население от долгов через банкротство. Однако такая практика должна сократиться после того, как появятся результаты федерального закона от 31.07.2025 № 332-ФЗ. Он запрещает в рекламе гарантировать полное освобождение от долгов.

Также на банкротство в 2024 году подавали 8,2% кредиторов и других заинтересованных лиц. Из них на банки приходится 0,7%. ФНС инициировала только 0,2% банкротных дел, подав 15,1 тыс. заявлений, тогда как в 2023 году их было 20,1 тыс.

Партнер корпоративной практики АБ «Вертикаль» Наталья Колерова не исключает, что налоговики нашли более эффективные инструменты возместить долги, например, налоговый арест или реструктуризация задолженности.