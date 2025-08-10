ЦОК ОК УСН 04.08 Мобильный
Картельный сговор

С начала 2025 года ФАС выявила картели во всех (!) регионах России

Федеральная антимонопольная служба подвела промежуточные итоги антикартельной деятельности за первое полугодие текущего года.

ФАС возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам на начало августа ведомство приняло 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства.

Антиконкурентные соглашения выявлены в 89 регионах, сообщает ФАС. В качестве ответчиков она привлекла 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков. Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1 333 закупки с общей суммой начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) 49,6 млрд рублей.

При контроле реализации нацпроектов ФАС возбудила 15 дел с общей суммой НМЦК 7,3 млрд рублей. Принято 18 решений, по которым общая сумма НМЦК составила 17,8 млрд.

По материалам службы возбуждено 12 уголовных дел. Из них 6 – по признакам заключения картеля (ст. 178 УК) и 6 – по иным составам УК.

В федеральный бюджет поступило 781,6 млн рублей штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС за антиконкурентные соглашения.

