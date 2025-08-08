ФАС: в 2025 году картели нашли во всех регионах РФ

В 89 регионах страны принимали антиконкурентные соглашения, с начала 2025 года антимонопольная служба возбудила 158 дел.

С начала 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла картели во всех регионах России.

Всего возбудили 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. Также ФАС приняла решение о 96 нарушениях в сфере антимонопольного законодательства.

Соглашения, которые нарушают честную конкуренцию, обнаружили в 89 регионах. Ответчиками по делам выступили 248 хозяйствующих субъектов в 68 заказчиков. Картели охватили 1 333 закупки, с общей суммой начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦК) 49,6 млрд рублей.

«В федеральный бюджет поступило 781,6 млн рублей штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС за антиконкурентные соглашения», — сказано на сайте ведомства.

15 дел с общей суммой НМЦК 7,3 млрд рублей пришлось на договоры, связанные с реализацией национальных проектов. По материалам проверок возбудили 12 уголовных дел, из которых 6 с признаками картельных соглашений, а еще 6 по иным составам УК РФ.