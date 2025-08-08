Предпринимателям упростили расчеты через СБП: все оплаты поступят на расчетный счет единой суммой

Бизнесмены, которые принимают оплату по Системе быстрых платежей, смогут не обрабатывать отдельно каждый платеж. Теперь получать деньги на счет можно единой суммой и быстро провести сверку.

Т-Бизнес запустил сервис Единого возмещения по СБП на платформе приема онлайн-платежей и переводов. Он упростит отчетности для предпринимателей, которые принимают оплату через Систему быстрых платежей.

Из-за того, что зачисление платежей по СБП отражается на расчетном счете отдельно от других оплат, у бизнеса возникают проблемы уследить за всеми транзакциями и подготовить отчетность по ним.

Сервис Единого возмещения по СБП позволит получать деньги от всех своих продаж в онлайне на счет единой суммой. Больше не придется обрабатывать множество отдельных операций, что сократит размер выписок по расчетному счету до 99%.

«Услуга предназначена для клиентов с большим количеством транзакций по СБП и доступна всем, у кого есть интернет-эквайринг и расчетный счет в Т-Банке», — сказали в Т-Бизнесе.

Подключить услугу для каждого магазина интернет-эквайринга можно в личном кабинете Т-Бизнеса или через чат поддержки в мобильном приложении.