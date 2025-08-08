Налоговики объяснили, какое наказание будет, если получить статус ИП незаконно

Налоговые риски возникают как у тех, кто незаконно зарегистрировал ИП, так и у тех, от чьего имени ведется деятельность. Подставные лица могут как не знать о том, что на них оформлено ИП, так и быть в доле с организаторами схемы.

Процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя должна проходить в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Об этом сказано на сайте ФНС.

Однако недобросовестные граждане могут прибегать к незаконным способам получить этот статус. Чаще всего они регистрируются:

по утерянным или похищенным документам без ведома их владельца;

через подставных лиц, у которых берут персональные данные за вознаграждение.

Такая регистрация нужна, чтобы уклоняться от уплаты налогов через схемы дробления, получать незаконные вычеты, скрывать имущество от кредиторов, создать фиктивных участников госзакупок.

Если по документам физлица открыли ИП без его ведома, то появляются следующие риски: начисление дополнительных налогов, штрафов и пени;

включение в реестр недобросовестных плательщиков (из-за этого потом будут проблемы с получением кредитов);

привлечение к ответственности за налоговые нарушения, которые фактически человек не совершал;

необходимость доказать свою непричастность к предпринимательской деятельности.

У тех, кто пользуются незаконно полученным статусом ИП, также будут доначисления налогов, их могут привлечь к административной ответственности за представление недостоверных сведений в ЕГРИП, к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП по закону от 24.06.2025 № 172-ФЗ.