Налоговики объяснили, какое наказание будет, если получить статус ИП незаконно
Процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя должна проходить в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Об этом сказано на сайте ФНС.
Однако недобросовестные граждане могут прибегать к незаконным способам получить этот статус. Чаще всего они регистрируются:
по утерянным или похищенным документам без ведома их владельца;
через подставных лиц, у которых берут персональные данные за вознаграждение.
Такая регистрация нужна, чтобы уклоняться от уплаты налогов через схемы дробления, получать незаконные вычеты, скрывать имущество от кредиторов, создать фиктивных участников госзакупок.
Если по документам физлица открыли ИП без его ведома, то появляются следующие риски:
начисление дополнительных налогов, штрафов и пени;
включение в реестр недобросовестных плательщиков (из-за этого потом будут проблемы с получением кредитов);
привлечение к ответственности за налоговые нарушения, которые фактически человек не совершал;
необходимость доказать свою непричастность к предпринимательской деятельности.
У тех, кто пользуются незаконно полученным статусом ИП, также будут доначисления налогов, их могут привлечь к административной ответственности за представление недостоверных сведений в ЕГРИП, к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП по закону от 24.06.2025 № 172-ФЗ.
Нарушение
Ответственность
Внесение недостоверных сведений в ЕГРИП
Штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты/иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года
Либо принудительные работы на срок до трех лет
Либо лишение свободы на тот же срок
Если предоставить документы подставного лица для внесения изменений в ЕГРИП
Штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты/иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года
Либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов
Либо исправительные работы на срок до двух лет
Покупка документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения изменений в ЕГРЮЛ
Штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты/иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет
Либо принудительные работы на срок до трех лет
Либо лишение свободы на тот же срок
