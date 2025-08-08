На дополнительное финансирование льготных автокредитов выделят 10 млрд рублей

Власти хотят сохранить спрос на отечественные автомобили за счет программ поддержки льготных кредитов.

Минпромторг готов выделить около 10 млрд рублей на оживление автокредитования после снижения ключевой ставки.

«Дополнительно профинансируем меры поддержки, связанные как раз с льготным кредитованием — порядка 10 млрд рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать», — сказал глава министерства Антон Алиханов.

Также он добавил, что решение выделить дополнительное финансирование благоприятно скажется на российских производителях автомобилей.

Недавно мы писали, что Минпромторг расширил программу льготного автокредитования, с 26 мая 2025 года ею могут воспользоваться не только многодетные семьи, но и родители двух детей.