Появился фонд защиты блогеров от нечестных рекламодателей

Ассоциация блогеров запустила проект «Без аванса», который поможет блогерам, пострадавшим от недобросовестных рекламодателей. Инфлюенсерам компенсируют убытки, а долги заказчиков будут взыскивать юристы.

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) создала специальный компенсационный фонд, который поможет справиться с убытками из-за недобросовестных рекламодателей. Инициатива называется «Без аванса».

Каждый пятый блогер оказывался в ситуации, когда заказчик отказывался оплачивать оказанные услуги. В этом случае инфлюенсеры смогут получить компенсацию от фонда, нужно только подтвердить задолженность рекламодателя. Сумма возмещения будет от 100 тыс. рублей до нескольких миллионов в зависимости от стоимости контракта. Затем юристы АБА будут взыскивать долги с рекламодателей. Об этом пишут «Известия».

«Инициатива “Без аванса” — это ответ на реальный, системный запрос индустрии. Агентства и блогеры давно работают в условиях несостыковок: клиенты платят по факту, а исполнители ждут деньги заранее. В результате кассовые разрывы», — сказала президент АБА и CEO агентства Jami Lup Юлия Долгова.

В 2025 году возможные потери блогеров из-за недобросовестных клиентов можно оценить примерно в 110 млн рублей, считает CEO агентства «Почва» Григорий Лапшаков.

Механизм «Без аванса» выполняет несколько задач: защищает интересы блогеров, сокращает риски агентств, а также улучшает весь рекламный рынок, призывая к ответственности и соблюдению гарантий.