Налоговики хотят обанкротить экс-вице-президента «Евраза»

Долг Майкла Шубла перед бюджетом составляет 3 млн рублей, также ему нужно уплатить пени на 2,7 млн.

ФНС подала в Арбитражный суд Кемеровской области иск о банкротстве бывшего вице-президента по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании «Евраз» Майкла Шубла. Сумма его долга превысила 3 млн рублей.

Налоговики просят признать несостоятельным Шубла Майкла Джеффри, ввести в отношении него процедуру реализации имущества. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Задолженность Шубла по основному долгу составляет 3 млн рублей, пени — 2,7 млн, а штраф — 1 тыс. Пока что суд возвратил заявление налоговикам, чтобы они устранили замечания до 5 сентября 2025 года.

Майкл Шубл работал в компании «Евраз» с 2011 года, в 2013 году его назначили вице-президентом по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Он не работает в компании с 2017 года.