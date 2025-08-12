Налоговики хотят обанкротить экс-вице-президента «Евраза»
ФНС подала в Арбитражный суд Кемеровской области иск о банкротстве бывшего вице-президента по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании «Евраз» Майкла Шубла. Сумма его долга превысила 3 млн рублей.
Налоговики просят признать несостоятельным Шубла Майкла Джеффри, ввести в отношении него процедуру реализации имущества. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.
Задолженность Шубла по основному долгу составляет 3 млн рублей, пени — 2,7 млн, а штраф — 1 тыс. Пока что суд возвратил заявление налоговикам, чтобы они устранили замечания до 5 сентября 2025 года.
Майкл Шубл работал в компании «Евраз» с 2011 года, в 2013 году его назначили вице-президентом по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Он не работает в компании с 2017 года.
Начать дискуссию