Миронов предлагает ежеквартально индексировать пенсии
Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предлагает индексировать пенсии каждый квартал. Размер доплаты будет зависеть от текущего роста цен, а не от прошлогодней инфляции.
«Вот сейчас по инфляции за прошлый год идет огромное отставание [с индексацией пенсий]. Давайте же поквартально, по текущей инфляции индексировать пенсии для наших пенсионеров, тогда это будет более-менее логично», — заявил Сергей Миронов.
Кроме того, партия предлагает увеличить МРОТ и пересмотреть верхнюю границу НДФЛ, подняв ее до 35% для сверхбогатых россиян, которые получают больше 500 млн рублей в год.
Также среди предложений — установить ежегодную выплату к школе для семей с детьми и ограничить наценку на продукты питания.
Недавно мы писали, что работающим пенсионерам предлагают возместить пропущенные индексации выплат.
Да господь с тобой, Сережа, инфляция же 6-7%, куда ж ее еще делить на 4 )))))))
когда же он угомониться?! Более бесполезного существа - не встречала. Недавно была статья на Клерк, про оценку сотрудника по вкладу в развитие в бизнес. Странно, эффективность работы сотрудников оценивают по такому критерию, а депутатов нет (я имею ввиду эффективность принятия законов). Может им уже установить KPI!?