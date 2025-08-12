Миронов предлагает ежеквартально индексировать пенсии

Ежеквартальная индексация позволит увеличивать пенсии в зависимости от текущего уровня роста цен, а не смотреть на прошлогоднюю инфляцию.

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предлагает индексировать пенсии каждый квартал. Размер доплаты будет зависеть от текущего роста цен, а не от прошлогодней инфляции.

«Вот сейчас по инфляции за прошлый год идет огромное отставание [с индексацией пенсий]. Давайте же поквартально, по текущей инфляции индексировать пенсии для наших пенсионеров, тогда это будет более-менее логично», — заявил Сергей Миронов.

Кроме того, партия предлагает увеличить МРОТ и пересмотреть верхнюю границу НДФЛ, подняв ее до 35% для сверхбогатых россиян, которые получают больше 500 млн рублей в год.

Также среди предложений — установить ежегодную выплату к школе для семей с детьми и ограничить наценку на продукты питания.

Недавно мы писали, что работающим пенсионерам предлагают возместить пропущенные индексации выплат.