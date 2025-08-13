🚗 ГАИ опровергла слухи о поправках в ПДД о стоянке автомобилей

Остановку машины с заглушенным двигателем не будут приравнивать к стоянке.

Госавтоинспекция России опровергла информацию о том, что в Правила дорожного движения хотят внести изменения.

«В последнее время в ряде СМИ и интернет-ресурсов были распространены материалы о якобы планируемых поправках в Правила дорожного движения, которые повлекут ужесточение контроля за кратковременной остановкой транспортных средств. Источник данной информации ими не указывается», — пишет ГАИ.

В таких публикациях утверждается, что по новым правилам любая остановка транспортного средства с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка. И, если на данном участке дороги стоянка запрещена, водителя оштрафуют.

Госавтоинспекция МВД России не располагает сведениями о подобных инициативах, подчеркивает ведомство.

Данный вопрос в достаточной степени регулируется действующими ПДД, считают в Госавтоинспекции.