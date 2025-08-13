Срок подачи таможенной декларации на многокомпонентное оборудование продлят до 10 лет

Кабмин одобрил законопроект Минфина о продлении с 6 до 10 лет срока подачи таможенной декларации.

Минфин предлагает продлить до 10 лет срок подачи таможенной декларации на последний компонент многокомпонентного технологического оборудования при ввозе таких товаров в Россию. Законопроект уже одобрило Правительство, говорится на сайте министерства.

Изменения разработали по запросу предпринимателей. Сроки строительства крупных промышленных объектов в России на практике часто превышают установленный предельный срок подачи декларации на отдельные части ввозимого многокомпонентного оборудования.

«Поэтому предлагается продлить с 6 до 10 лет предельный срок подачи декларации для последнего компонента товара для возможности ввоза компонентов оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок», — пишет Минфин.

Законопроект поможет реализовать крупные инвестпроекты, в первую очередь в сфере топливно-энергетического комплекса. Бизнес сможет оптимизировать логистику поставок необходимого оборудования.