Срок подачи таможенной декларации на многокомпонентное оборудование продлят до 10 лет
Минфин предлагает продлить до 10 лет срок подачи таможенной декларации на последний компонент многокомпонентного технологического оборудования при ввозе таких товаров в Россию. Законопроект уже одобрило Правительство, говорится на сайте министерства.
Изменения разработали по запросу предпринимателей. Сроки строительства крупных промышленных объектов в России на практике часто превышают установленный предельный срок подачи декларации на отдельные части ввозимого многокомпонентного оборудования.
«Поэтому предлагается продлить с 6 до 10 лет предельный срок подачи декларации для последнего компонента товара для возможности ввоза компонентов оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок», — пишет Минфин.
Законопроект поможет реализовать крупные инвестпроекты, в первую очередь в сфере топливно-энергетического комплекса. Бизнес сможет оптимизировать логистику поставок необходимого оборудования.
