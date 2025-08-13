ФНС: комиссия за доставку – это личные расходы самозанятого. Они не уменьшают НПД

Самозанятые не учитывают расходы на ведение деятельности, в том числе комиссии.

Если самозанятый продает товары собственного производства, например на Авито, в чеке указывают всю полученную сумм, без учета (в минус) комиссии за доставку.

«Комиссия – это личные расходы самозанятого за пользование теми или иными услугами. При применении спецрежима не учитываются расходы, связанные с ведением деятельности, в том числе комиссия», — пояснили налоговики в чате ФНС.

Доходом признается вся сумма поступлений, добавили представители службы.