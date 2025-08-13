ЦОК КПП БСН 12.08 Мобильная
Пенсии

Правительство может установить период выплаты накопительной пенсии в 270 месяцев

С 1 января 2026 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин составит 270 месяцев.

12 августа 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, в 2026 году будет продолжительностью 270 месяцев.

Период выплат основан на статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет. Согласно методике расчета, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2026 год составит 275 месяцев.

«Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии с 1 января 2026 года установлено в размере 270 месяцев», — сказано в пояснительной записке.

После подписания законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года.

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    По данным Росстата, в 2024 году средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 68,45 года

    основан на статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет. Согласно методике расчета, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2026 год составит 275 месяцев.

    Чёта не бьётся.

