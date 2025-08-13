Официальный запуск мессенджера MAX запланировали на осень 2025 года

Компания VK проведет подробную презентацию национального мессенджера MAX в начале осени 2025 года.

Вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов рассказал о планах провести подробную презентацию мессенджера MAX в начале осени 2025 года.

«На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация», — сказал Морозов.

В мессенджере MAX уже появились каналы многих российских структур и компаний. Оборудование протестировано и готово для интеграции с Госуслугами. Все условия доступа согласованы с ФСБ.

Недавно мы писали, что с 1 сентября приложение MAX станет обязательным для установки на все смартфоны в России.

