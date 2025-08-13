Эксперт: максимальная доходность по вкладам к концу 2025 года составит 12-13% годовых

На последних заседаниях совета директоров Центробанк может понизить ключевую ставку еще на 1-2%, а это скажется и на банковских вкладах: они потеряют в доходности 2-3%.

Директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко спрогнозировал, что под конец 2025 года максимальная доходность по вкладам достигнет 12-13% годовых.

Также он считает, что ключевая ставка на последних заседаниях опустится еще на 1-2%, что повлияет и на банковские депозиты. Доходность по ним снизится на 2-3% годовых.

«При снижении ключевой ставки клиенты начинают чаще выбирать более долгосрочные вклады, чтобы зафиксировать текущую доходность», — сказано на сайте Почта Банка.

Высокий уровень доходности поддерживает спрос на накопительные счета. Так, в июле 2025 года их доля выросла на 5%, а в начале августа они станут еще более востребованными.

Антон Анищенко напомнил, что перед тем как вкладывать деньги, стоит определить цель размещения средств. Если финансы будут нужны в ближайшее время, то лучше положить деньги на накопительный счет. А если есть возможность длительного хранения, то стоит обратить внимание на вклады, которые помогут зафиксировать высокую доходность.