Отельеры каждую неделю подают по 1,5 тысяч заявок в реестр средств размещения

С 1 сентября 2025 года все гостиницы и отели смогут работать, только если они есть в едином реестре средств размещения.

Глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о том, как проходит классификация средств размещения.

До 1 сентября 2025 года все гостиницы, отели, кемпинги и санатории должны быть включены в реестр средств размещения. В противном случае они не смогут работать.

Росаккредитация с 2023 года отвечает за систему классификации средств размещения и ведение их реестра. Служба занимается аккредитацией организаций-классификаторов, которые присваивают категории средствам размещения, пляжам и горнолыжным курортам. Сейчас таких аккредитованных компаний 150.

«Еженедельно мы получаем 1,5 тыс. новых заявок, с которыми активно работаем. Кроме того, благодаря реестру более 3 тыс. средств размещения впервые попали в поле нашего зрения — то есть мы и обелили рынок, и увеличили доходы», — сказал Дмитрий Вольвач.

Также он добавил, что изменения создадут единые правила работы для всех участников рынка. Они направлены на улучшение качества туристических услуг.