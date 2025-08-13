Егоров: бюджетные поступления в январе-июле 2025 года выросли на 7%

Налоговые поступления в бюджетную систему выросли на 5%, а также на 27% стало больше ненефтегазовых доходов, администрированием которых занимается ФНС.

Глава ФНС Даниил Егоров на встрече с Президентом Владимиром Путиным рассказал, что налоговые поступления в бюджетную систему с января по июль 2025 года увеличились на 7%.

Всего ФНС перевела 34,3 трлн рублей. В абсолютном выражении рост составил 2,4 трлн рублей. Об этом сказано на сайте Кремля.

Ненефтегазовые доходы, которые администрирует ФНС, составили 9,5 трлн рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Они выросли на 2 трлн рублей.