ФНС: если ООО с типовым уставом, то работает без печати

Сведения о печати организации должны быть в ее уставе. В типовых уставах данных о печати нет.

ФНС разъяснила порядок работы ООО, применяющих типовые уставы.

Такие уставы утверждены приказом Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411 и не содержат указаний на наличие у общества печати.

ООО может иметь печать, но сведения о ней должны быть в уставе общества (п. 5 ст. 2 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Таким образом, если ООО действует на основании типового устава, то у него нет оснований для использования печати, отметили налоговики.

