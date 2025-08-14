🎄 Миронов предлагает ввести 13-ю пенсию

У российских пенсионеров должна быть 13-я пенсия в конце года, считает депутат Сергей Миронов.

«Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — заявил парламентарий.