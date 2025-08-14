ЦОК КПП Учет в торговле 14.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
Государственные пенсии

🎄 Миронов предлагает ввести 13-ю пенсию

По мнению депутата, 13-я пенсия нужна, чтобы пожилые люди могли сделать внукам подарки и подготовить праздничный стол.

У российских пенсионеров должна быть 13-я пенсия в конце года, считает депутат Сергей Миронов.

«Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — заявил парламентарий.

По его словам, партия уже давно выступала с таким предложением. Некоторые другие фракции согласны, но большинство пока не подключилось, уточнил Миронов.

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум