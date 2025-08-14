💭 В консультациях на «Клерке» на вопрос теперь дадут два ответа: один от ИИ
Сначала на вопрос ответит искусственный интеллект, позже подключится эксперт. Или можно не ждать второго ответа.
В разделе консультаций «Клерка» добавили возможность получить ответ на вопрос у ИИ. Это будет быстрее, чем ждать эксперта.
В ответах ИИ могут быть ошибки, поэтому они помечены специальным дисклеймером.
После получения ответа можно задать уточняющие вопросы и обсудить ситуацию в https://ai.klerk.ru/, для всех у кого есть Клерк.Премиум — это бесплатно.
Ответ от эксперта тоже обязательно будет – то есть пользователь получит два экспертных мнения. Но если ответ ИИ подходит – можно не ждать человека.
Начать дискуссию