💭 В консультациях на «Клерке» на вопрос теперь дадут два ответа: один от ИИ

Сначала на вопрос ответит искусственный интеллект, позже подключится эксперт. Или можно не ждать второго ответа.

В разделе консультаций «Клерка» добавили возможность получить ответ на вопрос у ИИ. Это будет быстрее, чем ждать эксперта.

ИИ даст предварительный ответ в Клерк.Консультации

В ответах ИИ могут быть ошибки, поэтому они помечены специальным дисклеймером.

Пример ответа ИИ в Клерк.Консультациях

После получения ответа можно задать уточняющие вопросы и обсудить ситуацию в https://ai.klerk.ru/, для всех у кого есть Клерк.Премиум — это бесплатно.

Ответ от эксперта тоже обязательно будет – то есть пользователь получит два экспертных мнения. Но если ответ ИИ подходит – можно не ждать человека.