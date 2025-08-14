Если в компании два гендиректора – заявителями об изменениях будут оба

ФНС разъяснила, как внести данные о назначении второго генерального директора АО.

В АО назначается второй генеральный директор. В чате ФНС объяснили, как эти изменения отразить в ЕГЮЛ.

«Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, в заявлении по форме № Р13014 необходимо заполнить: пункт 3 «Изменениями, внесенными в учредительный документ юридического лица, положение о том, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга»;

а также лист И «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» заявления», — отметили налоговики.

Заявителями в этом случае будут оба руководителя — действующий и вновь избранный (назначенный).