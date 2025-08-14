Федресурс 11.08 Мобильная
⚡️ Итоги дня: биткоин снова бьет рекорды, теперь можно говорить «мильон», родители тратят на репетиторов до 60 тысяч рублей, за матерные анекдоты арестуют на трое суток

Подготовили обзор главных событий дня — 14 августа 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Стоимость биткоина обновила свой исторический максимум. Курс достиг отметки $124,2 тыс.

  • В РАН утвердили два варианта произношения слов «миллион» — «мильон» и «миллиард» — «мильярд». В предисловии словаря отмечается, что он предназначен для фиксации собственно орфографической нормы, в его задачу не входит нормализация современного словоупотребления.

  • Ростех начал серийный выпуск защищенных компьютеров. Разработка востребована у силовых ведомств и в различных отраслях промышленности — на предприятиях с экстремальными условиями эксплуатации, в энергетике.

  • Порядка 63% россиян ежегодно тратят на школьных репетиторов до 60 тыс. рублей. Еще 24% тратят на репетиторов от 60 тыс. до 120 тыс. Каждый десятый — 11% — родителей готовы платить от 120 тыс. до 240 тыс. рублей, а 2% — более 240 тыс.

  • Туристический налог принес бюджету Новосибирска 43,6 млн рублей за шесть месяцев с начала 2025 года. Ранее в мэрии города оценивали поступления от налога по итогам 2025 года в 150 млн.

  • Совкомбанк банкротит один из крупнейших IT-холдингов. Кредитная организация сообщила о планах подать иск о признании несостоятельным холдинга Fplus. В компании сказали, что Fplus погасил около 85% долга в срок, а комиссии и проценты выплачены в полном объеме.

  • В России начали арестовывать за матерные анекдоты в общественном месте. Первое такое решение вынес суд Арзамаса, виновного арестовали на трое суток.

  • Т-Банк запустил сервис по отслеживанию посылок. К нему подключены более 1 000 российских и зарубежных транспортных компаний, отследить груз можно даже за пределами России. Воспользоваться новым функционалом могут все пользователи, даже если они не клиенты Т-Банка.

  • В России сократилось число вакансий для курьеров. Количество вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом число резюме выросло на 102%. Это объясняют сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика.

  • Ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца. Сын основателя одной из крупнейших российских ювелирных сетей Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку, который специализируется на управлении инвестициями, коммерческой недвижимости и потребительском секторе. Эксперты рынка считают, что стоимость сделки могла составить от 30 до 40 млрд рублей.

  • Электромобиль «Атом» представили в версии для такси. Разработка электромобиля началась в 2021 году. В мае 2023 в Москве был представлен первый рабочий прототип. Серийное производство и продажи электрокара запланированы на 2025 год.

Прототип электротакси «Атом», его производство начнется уже в 2025 году. Источник

  • Южнокорейский бренд автомобилей Hyundai, который ушел из России в 2022 году, подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков, следует из данных Роспатента.

  • Китайская компания DeepSeek, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, отложила выпуск новой модели своего чат-бота из-за недостаточной совместимости технологии с чипами технологической компании Huawei.

  • ООО «168 роботикс» и ООО «Автономика» представили беспилотных роботов-уборщиков отечественного производства БРО 3.0 и «Пиксель». Сервис роботизированной уборки на 20% может сократить стоимость работ по содержанию территории по сравнению с механизированной уборкой.

