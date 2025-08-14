⚡️ Итоги дня: биткоин снова бьет рекорды, теперь можно говорить «мильон», родители тратят на репетиторов до 60 тысяч рублей, за матерные анекдоты арестуют на трое суток

Стоимость биткоина обновила свой исторический максимум. Курс достиг отметки $124,2 тыс.

В РАН утвердили два варианта произношения слов «миллион» — «мильон» и «миллиард» — «мильярд». В предисловии словаря отмечается, что он предназначен для фиксации собственно орфографической нормы, в его задачу не входит нормализация современного словоупотребления.

Ростех начал серийный выпуск защищенных компьютеров. Разработка востребована у силовых ведомств и в различных отраслях промышленности — на предприятиях с экстремальными условиями эксплуатации, в энергетике.

Порядка 63% россиян ежегодно тратят на школьных репетиторов до 60 тыс. рублей. Еще 24% тратят на репетиторов от 60 тыс. до 120 тыс. Каждый десятый — 11% — родителей готовы платить от 120 тыс. до 240 тыс. рублей, а 2% — более 240 тыс.

Туристический налог принес бюджету Новосибирска 43,6 млн рублей за шесть месяцев с начала 2025 года. Ранее в мэрии города оценивали поступления от налога по итогам 2025 года в 150 млн.

Совкомбанк банкротит один из крупнейших IT-холдингов. Кредитная организация сообщила о планах подать иск о признании несостоятельным холдинга Fplus. В компании сказали, что Fplus погасил около 85% долга в срок, а комиссии и проценты выплачены в полном объеме.

В России начали арестовывать за матерные анекдоты в общественном месте. Первое такое решение вынес суд Арзамаса, виновного арестовали на трое суток.

Т-Банк запустил сервис по отслеживанию посылок. К нему подключены более 1 000 российских и зарубежных транспортных компаний, отследить груз можно даже за пределами России. Воспользоваться новым функционалом могут все пользователи, даже если они не клиенты Т-Банка.

В России сократилось число вакансий для курьеров. Количество вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом число резюме выросло на 102%. Это объясняют сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика.

Ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца. Сын основателя одной из крупнейших российских ювелирных сетей Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку, который специализируется на управлении инвестициями, коммерческой недвижимости и потребительском секторе. Эксперты рынка считают, что стоимость сделки могла составить от 30 до 40 млрд рублей.