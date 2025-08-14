На помощь бизнесу и жителям Курской области выделят больше 1,3 млрд рублей

Предпринимателям и компаниям, которые потеряли имущество в Курской области, выплатят компенсации в размере 400 тысяч рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 13 августа 2025 года № 2182-р.

Согласно документу, пострадавшим жителям Курской области направят дополнительные 1,3 млрд рублей. На компенсацию расходов смогут рассчитывать те, кто покинул свои места проживания из-за обстрелов и теперь вынужден снимать жилье.

«Решение коснется более чем 21 тыс. семей. Средства из резервного фонда Правительства пойдут на оплату аренды жилья в августе-октябре 2025 года», — сказано на сайте кабмина.

Также правительство выделит 9,2 млн рублей на компенсационные выплаты предпринимателям и организациям, которые утратили имущество. Размер выплат каждому бизнесмену составит 400 тыс. рублей.

В распоряжении правительства от 13 августа 2025 г. № 2184-р сказано, что юридические лица получат 2 млн 400 тыс. рублей, а предприниматели — 6 млн 800 тыс. рублей.