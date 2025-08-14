ИП на ОСНО не может учесть в расходах плату за квартиру, а за интернет – вопрос

Жилые помещения предназначены для проживания, а не для бизнеса, поэтому квартплата не считается расходами бизнеса. Но некоторые коммунальные услуги можно учесть в расходах.

ИП на ОСНО не вправе учитывать в расходах плату за квартиру, так как это – жилое помещение. А согласно ЖК, жилые помещения предназначены для проживания людей, а не для ведения бизнеса, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Соответственно, учитывать в расходах квартплату ИП не может. Он в первую очередь живет в квартире, скорее всего, еще и вместе с семьей.

Некоторые затраты учесть в расходах можно – например, плату за интернет. Но и здесь у налоговиков могут возникнуть претензии, так как очень сложено доказать, что ИП использует интернет только для предпринимательской деятельности.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.