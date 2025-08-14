80% абитуриентов следили за приемной кампанией на Госуслугах
На Госуслугах почти 80% абитуриентов онлайн подавали заявления в вузы, отслеживали их статус и вносили корректировки.
Самым популярным направлением для поступления при помощи Госуслуг стала сфера IT. За все время приемной кампании порталом воспользовались свыше 1,1 млн человек или 79% всех поступающих. Об этом сказано на сайте Минцифры.
Через Госуслуги абитуриенты отправили почти 650 тыс. согласий о зачислении, более 400 тыс. получили уведомления о поступлении.
Чаще всего выпускники школ выбирают очную форму обучения (74,4%), заочную — 16,3%, а очно-заочную — 9%.
В топе специальностей при поступлении на бюджетные места:
Информатика и вычислительная техника.
Экономика и управление.
Образование и педагогические науки.
Машиностроение.
Клиническая медицина.
Больше всего Госуслугами пользовались абитуриенты из Ямало-Ненецкого автономного округа (95,8%), Новгородской (93,5%), Кировской (93%) и Калининградской (92,2%) областей.
