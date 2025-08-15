ИП без работников может не платить страховые взносы в ряде случаев: перечень

ИП платит страховые взносы за себя независимо от того, какой деятельностью занимается, получает ли доход и есть ли у него работники.

Но в некоторых случаях можно не платить страховые взносы на ОПС и ОМС, напоминает региональное УФНС.

Вот эти периоды:

уход за каждым ребенком до 1,5 лет, но не более шести лет в общей сложности;

уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет;

прохождение военной службы по призыву;

проживание с супругом-военнослужащим по контракту в местностях, где нет возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности;

проживание за границей с супругом, направленным, в частности, в диппредставительства и консульские учреждения РФ, но не более 5 лет в общей сложности;

содержание под стражей и отбывание лишения свободы и ссылки тех, кого необоснованно привлекли к уголовной ответственности, необоснованно репрессировали и впоследствии реабилитировали;

пребывание в добровольческом формировании по закону от 31.05.1996 № 61-ФЗ об обороне;

прохождение военной службы по контракту, заключенному по закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ о военной службе.

Чтобы не платить страховые взносы, нужно подать в налоговую заявление и подтверждающие документы, уточнили налоговики.

Но если в эти периоды ИП продолжает деятельность, страховые взносы нужно платить в общем порядке.

В остальных случаях ИП уплачивает взносы за себя в общем порядке. Это касается даже периодов временной нетрудоспособности, в том числе в связи с беременностью и родами, и периодов ухода за детьми от полутора до трех лет.