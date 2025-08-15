ИП без работников может не платить страховые взносы в ряде случаев: перечень
ИП платит страховые взносы за себя независимо от того, какой деятельностью занимается, получает ли доход и есть ли у него работники.
Но в некоторых случаях можно не платить страховые взносы на ОПС и ОМС, напоминает региональное УФНС.
Вот эти периоды:
уход за каждым ребенком до 1,5 лет, но не более шести лет в общей сложности;
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет;
прохождение военной службы по призыву;
проживание с супругом-военнослужащим по контракту в местностях, где нет возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности;
проживание за границей с супругом, направленным, в частности, в диппредставительства и консульские учреждения РФ, но не более 5 лет в общей сложности;
содержание под стражей и отбывание лишения свободы и ссылки тех, кого необоснованно привлекли к уголовной ответственности, необоснованно репрессировали и впоследствии реабилитировали;
пребывание в добровольческом формировании по закону от 31.05.1996 № 61-ФЗ об обороне;
прохождение военной службы по контракту, заключенному по закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ о военной службе.
Чтобы не платить страховые взносы, нужно подать в налоговую заявление и подтверждающие документы, уточнили налоговики.
Но если в эти периоды ИП продолжает деятельность, страховые взносы нужно платить в общем порядке.
В остальных случаях ИП уплачивает взносы за себя в общем порядке. Это касается даже периодов временной нетрудоспособности, в том числе в связи с беременностью и родами, и периодов ухода за детьми от полутора до трех лет.
