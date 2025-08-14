Осенью штрафы в торговле вырастут до миллиона! Научим работать безопасно на курсе «Главный бухгалтер в торговле»

С 1 сентября 2025 г. расширится список товаров с обязательной маркировкой, изменятся требования к оформлению чеков, заработает закон о запрете навязывания товаров и услуг, а штрафы за нарушения вырастут до миллиона рублей. Рассказываем, как подготовиться к изменениям и вести учет в торговле безопасно уже этой осенью.

С 1 сентября 2025 года в силу вступит большое количество поправок в НК и ТК РФ, в том числе для бухгалтеров, которые работают в торговле:

Новые требования к оформлению кассовых чеков.

Расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Увеличат штрафы за навязывания товаров и услуг клиентов.

Поможем разобраться в изменениях и том, как вовремя подготовиться к работе, чтобы избежать проблем с инспекцией и огромных штрафов, на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле».

В программе курса более 100 уроков, шаблоны договоров с контрагентами, инструкции по работе с ЭДО в Saby, настройке 1С в торговле и составлению отчетности в программе, а также разборы кейсов, письменные работы и тесты.

Вы разберетесь в особенностях оптовой, розничной и электронной торговли, освоите все необходимые инструменты для работы на маркетплейсах, а также с компаниями на ОСНО, ИП на УСН и патенте, сможете оптимизировать налоговую нагрузку законно, чтобы избежать обвинений в дроблении.

Цена со скидкой 60%: 9 900 рублей вместо 24 900 рублей. Осталось 3 места по этой цене, 15 августа старт обучения.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.