✈ Аэрофлот запустил распродажу билетов со скидками до 30%. 15 августа 2025 – последний день

Билеты со скидками продают на период с 20 августа по 20 сентября 2025 года включительно.

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов, сообщается на сайте национального перевозчика.

15 августа – последний день акции. Улететь по выбранным направлениям можно будет с 20 августа по 20 сентября 2025 года включительно. Скидки достигают 30%, говорится в сообщении авиакомпании.

Скидки действуют на авиабилеты экономкласса для всех прямых внутренних и международных рейсов по тарифам «Лайт» и «Оптимум».

Например, стоимость перелета из Москвы в Анталью начинается от 17 тысяч рублей, перелет внутри России — от 4,5 тыс.