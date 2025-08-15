Долю вышедшему участнику ООО рассчитывают по данным последней промежуточной отчетности до дня выхода
Налоговики объяснили, как рассчитывать действительную стоимость доли вышедшему участнику ООО.
«В соответствии со ст. 23 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, действительная стоимость доли определяется на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе участника», — указали представители ФНС.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность бывает годовая и промежуточная: ст. 15 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
То есть, если компания составляла промежуточную отчетность, то действительная стоимость доли рассчитывается на основе данных последней промежуточной отчетности, предшествующей дню выхода участника.
Начать дискуссию