Долю вышедшему участнику ООО рассчитывают по данным последней промежуточной отчетности до дня выхода

Стоимость доли в компании определяют по бухотчетности за последний отчетный период. Если есть промежуточная отчетность – используют данные на последний день до выхода участника.

Налоговики объяснили, как рассчитывать действительную стоимость доли вышедшему участнику ООО.

«В соответствии со ст. 23 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, действительная стоимость доли определяется на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе участника», — указали представители ФНС.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность бывает годовая и промежуточная: ст. 15 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

То есть, если компания составляла промежуточную отчетность, то действительная стоимость доли рассчитывается на основе данных последней промежуточной отчетности, предшествующей дню выхода участника.