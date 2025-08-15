📄 ФНС: выписка из ЕГРЮЛ есть только в одном формате, сокращенного варианта не существует

Общие данные о компании можно посмотреть в сервисе «Прозрачный бизнес».

В чате ФНС спросили, можно ли заказать формат выписки из ЕГРЮЛ в сокращенном виде — только с основной информацией о предприятии.

«Формат выписки из ЕГРЮЛ утвержден внутренним документом ФНС России, формирование и предоставление "сокращенного" варианта не предусмотрено», — ответили налоговики.

Краткая информация о компании будет в результатах поиска в сервисе «Прозрачный бизнес».

