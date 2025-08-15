Сдать НДС-декларацию после закрытия ИП можно по КЭП физлица

После закрытия ИП его электронная подпись станет недействительной. Сдать отчетность за последний период деятельности можно, если есть КЭП физлица.

В чате ФНС пояснили, как сдать отчетность в электронном виде по закрытому ИП.

После прекращения деятельности ИП остается обязанность по отправке налоговых деклараций и уплате налогов за период предпринимательской деятельности.

Налоговые декларации (расчеты) представляют в налоговую по месту учета: п. 3 ст. 80 НК.

Для участия физлица-не ИП в правоотношениях без полномочий на действия от имени других лиц на основании ст. 17.1 закона № 63-ФЗ нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП) этого физлица. Ее можно получить в аккредитованных удостоверяющих центрах.

То есть, после снятия ИП с учета для отправки НДС-декларации за период предпринимательской деятельности в налоговую по месту учета физлица понадобится КЭП физлица, указали налоговики.

Представление налоговых деклараций (расчетов) без постановки на учет налогоплательщика невозможно.

