⚡️ Итоги дня: впервые за 15 лет водители стали меньше нарушать правила, в Пекине начались Всемирные игры гуманоидных роботов, а Subway сменил название
За первые шесть месяцев 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок внутри страны. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что ведомство ожидает закон о беспилотных авто к 2026 году. По его прогнозам, документ должен вступить в силу в третьем квартале 2027-го.
Розничные продажи коньяков (бренди) в России за январь-июль упали на 9,8% год к году — до 7,1 млн декалитров (дал).
Россияне стали реже покупать жилье за границей для релокации. Сейчас с этой целью активы подбирают 59% покупателей против 63% годом ранее.
В Telegram и WhatsApp1 (принадлежит Meta1, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) с начала года совершено 52 тыс. преступлений. Сумма ущерба превысила 106 млрд рублей, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Мошенничество в сфере инвестиций остается одной из самых популярных схем обмана россиян. Преступники ищут своих жертв в мессенджерах и группах для инвесторов. Они входят в доверие, предлагают попробовать себя в роли «трейдера» и даже могут позволить вывести несколько тысяч рублей.
В первом полугодии 2025 года мошенники совершили около 500 млн звонков россиянам через зарубежные мессенджеры. В результате злоумышленники похитили у своих жертв свыше 15 млрд рублей, подсчитали в МТС.
Количество ДТП с участием электросамокатов в Москве с начала года сократилось более чем на 50%. За семь месяцев 2025 года в Москве зарегистрировано 442 таких ДТП — и это на 54,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Впервые за 15 лет в России снизилось количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения — на 7,5% по сравнению с прошлым годом.
Большинство молодых россиян (84%) интересуются экологической ситуацией в своей стране, регионе или населенном пункте. 65% говорили о проблеме вывоза, складирования и утилизации мусора, 64% — о загрязнении лесов, водоемов и прибрежных территорий, 60% ссылались на заботу о собственном здоровье.
В Пекине открылись первые Всемирные игры гуманоидных роботов. Более 500 «участников» соревнуются в 26 дисциплинах: некоторые из них спортивные и включают бег, прыжки в длину и футбол.
В Томской области стартовал сезон сбора кедровых орехов. С 15 августа 2025 года официально дикоросы можно заготавливать в южных районах, а с 20 августа — в северных.
В России могут провести проверку фильмов режиссера Алексея Балабанова на предмет их соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям.
Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway провела глобальный ребрендинг в России и сменила название на Subjoy. Изменения затронут 140 заведений по всей стране.
