⚡️ Итоги дня: впервые за 15 лет водители стали меньше нарушать правила, в Пекине начались Всемирные игры гуманоидных роботов, а Subway сменил название

За первые шесть месяцев 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок внутри страны. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что ведомство ожидает закон о беспилотных авто к 2026 году. По его прогнозам, документ должен вступить в силу в третьем квартале 2027-го.

Розничные продажи коньяков (бренди) в России за январь-июль упали на 9,8% год к году — до 7,1 млн декалитров (дал).

Россияне стали реже покупать жилье за границей для релокации. Сейчас с этой целью активы подбирают 59% покупателей против 63% годом ранее.

В Telegram и WhatsApp1 (принадлежит Meta1, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) с начала года совершено 52 тыс. преступлений. Сумма ущерба превысила 106 млрд рублей, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Мошенничество в сфере инвестиций остается одной из самых популярных схем обмана россиян. Преступники ищут своих жертв в мессенджерах и группах для инвесторов. Они входят в доверие, предлагают попробовать себя в роли «трейдера» и даже могут позволить вывести несколько тысяч рублей.

В первом полугодии 2025 года мошенники совершили около 500 млн звонков россиянам через зарубежные мессенджеры. В результате злоумышленники похитили у своих жертв свыше 15 млрд рублей, подсчитали в МТС.

Количество ДТП с участием электросамокатов в Москве с начала года сократилось более чем на 50%. За семь месяцев 2025 года в Москве зарегистрировано 442 таких ДТП — и это на 54,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Впервые за 15 лет в России снизилось количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения — на 7,5% по сравнению с прошлым годом.

Большинство молодых россиян (84%) интересуются экологической ситуацией в своей стране, регионе или населенном пункте. 65% говорили о проблеме вывоза, складирования и утилизации мусора, 64% — о загрязнении лесов, водоемов и прибрежных территорий, 60% ссылались на заботу о собственном здоровье.