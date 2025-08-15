По товарам из ЕАЭС страну производства в счете-фактуре можно не указывать

При ввозе товаров из стран ЕАЭС в Россию таможенная декларация не оформляется, поэтому в счетах-фактурах можно не указывать данные о стране происхождения товаров из такой декларации.

Минфин пояснил, как заполнять графы 10 и 10а счета-фактуры (сведения о стране происхождения товара), если товары ввезены в Россию из стран ЕАЭС.

В письме от 23.07.2025 № 03-07-08/71298 напоминается, что в графах 10, 10а счетов-фактур пишут страну происхождения товаров: цифровой код и соответствующее ему краткое наименование в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Страна происхождения указывается при таможенном декларировании товаров при их завозе в страну. Соответственно, потом в счетах-фактурах при продаже этих товаров в графах 10 и 10а указывают данные о стране происхождения товаров как в таможенной декларации, а ее номер пишут в графе 11.

Но при ввозе в РФ товаров с территории государств-членов ЕАЭС таможенная декларация не оформляется. А значит, при реализации товаров, произведенных в странах ЕАЭС и выпущенных в свободное обращение в них, графы 10 и 11 счетов-фактур можно не заполнять.

