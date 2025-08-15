🚬 За производство и оборот немаркированной никотинсодержащей продукции с 1 сентября 2025 аннулируют лицензию

Расширен список оснований для аннулирования лицензий на производство и оборот табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Кабмин дополнил перечень оснований для аннулирования лицензий на производство и оборот табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Постановление от 12.08.2025 № 1198 опубликовано на госпортале правовой информации.

С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый закон от 23.05.2025 № 123-ФЗ, регулирующий правила лицензирования производства табачной продукции.

Им уточнено понятие табачной продукции: это курительные или некурительные табачные изделия, упакованные в потребительскую упаковку. Также закрепили, что табачная продукция (кроме сигарет и папирос) не может продаваться ниже минимальной цены, установленной Правительством.

Теперь в Правила аннулирования лицензий на производство и оборот табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, утвержденные постановлением от 03.04.2024 № 421, внесли изменение.

Основанием для аннулирования лицензии будет производство и/или оборот сырья и/или никотинового сырья без представления в установленном порядке информации в систему маркировки.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.