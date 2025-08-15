⏳ Сегодня, 15 августа, — последний день уплаты страховых взносов на травматизм

Заплатить взносы на травматизм за месяц нужно не позднее 15 числа следующего месяца.

15 августа — крайний срок уплаты взносов в СФР на обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июлб 2025 года.

Общее правило уплаты – до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

Чтобы вовремя платить налоги и сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.