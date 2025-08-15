ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
Ставки по вкладам упали до 15,9% в первой декаде августа 2025

10 крупнейших банков без дополнительных условий предлагают вкладчикам среднюю доходность по депозитам в размере 15,96% годовых.

15 августа 2025 года Центробанк опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций.

В первой декаде августа банки предлагали среднюю доходность по депозитам в 15,96%.

«Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций», — сказано на сайте регулятора.

При определении максимальной процентной ставки ЦБ учитывает только предложения, доступные любому клиенту. В расчет не берут вклады с капитализацией процентов, а также продукты с дополнительными условиями. Например, при открытии инвестиционного счета, достижении определенного оборота по банковской карте или сохранении неснижаемого остатка.

Статья-инструкция: как специалистам по закупкам избежать ошибок при заполнении конкурсной документации и работе с запросами на разъяснение

С момента вступления в силу Постановления Правительства №1875 от 23 декабря 2024 года прошло уже полгода, однако многие специалисты по закупкам до сих пор сталкиваются с трудностями при заполнении конкурсной документации. Основная сложность заключается в необходимости постоянно отслеживать разъяснения Минфина и ФАС России.

