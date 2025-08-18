Мигрантам могут запретить привозить в Россию семьи

Депутат Миронов считает, что это снизит нагрузку на школы и детские сады.

Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию.

«Наша партия давно предлагает запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию. Они должны работать в нашей стране вахтовым методом: приехал по приглашению работодателя в конкретное место на конкретное время, отработал и уехал», — заявил депутат.

Он уверен, что такая мера решит ряд проблем. В частности, уменьшит нагрузку на школы и детские сады.

«В той ситуации, как сейчас, когда огромное число детей мигрантов уже находится в России, приоритет для поступления в образовательные учреждения, безусловно, должен быть у российских детей, у коренного населения», — считает Миронов.

Семьям, которым не хватило места в детском саду, государство должно платить компенсацию от государства в размере прожиточного минимума на ребенка, добавил парламентарий.