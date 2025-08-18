ФНС: как заполнить 6-НДФЛ по сотруднику, который работал и в офисе, и дистанционно

Если работник-нерезидент РФ получил доходы с разными ставками НДФЛ, заполняют по два раздела 2 и приложения о доходах и вычетах.

В чате ФНС спросили, как отчитаться по удаленному работнику-нерезиденту, который в 2025 году получил доходы с разными ставками НДФЛ: со статусом по коду 8 (работал дистанционно) и со статусом по коду 2 (работал стационарно в офисе).

В форме 6-НДФЛ заполняют одно Приложение № 1, указывают статус налогоплательщика с кодом 8. Поскольку в справке отражаются две налоговые ставки НДФЛ (13-22% и 30%), то заполняют по два раздела 2 и приложения о доходах и вычетах по месяцам, разъяснили налоговики.

